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Кубок России

Сегодня, 12:12

Балахнин считает, что поражение «Ростова» в Самаре мотивирует команду в кубковом матче с «Уралом»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча FONBET Кубка России между ростовской командой и «Уралом».

«Трудно что-то прогнозировать, потому что не будут играть основные составы. Выйдет в основном молодежь. Как она себя поведет в этой ситуации, сложно сказать. Безусловно, домашнее поле может стать весомым аргументом для победы «Урала». Свой стадион — это один аргумент, перелет «Ростова» — второй. Все равно логистика для команды Карпина — это сложный момент. Ростовчане сейчас добирались из Самары, потом в Екатеринбург, и это не может не сказываться. Нужно ведь восстанавливаться. Поэтому у хозяев будет в этом плане преимущество», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Балахнина.

Также он предположил, как крупное поражение от «Крыльев Советов» (1:5) в третьем туре РПЛ может сказаться на «Ростове».

«Это их стимулирует. Тем более в Самаре выходили новички, но они играли не полный матч. Поэтому Карпин может их задействовать в основном составе сегодня. Они могут сделать хороший вклад в успех команды. А у молодых ребят как раз появляются возможности, чтобы проявить себя и выйти в основном составе. Это будет хорошей мотивацией для молодежи», — добавил специалист.

Матч между «Ростовом» и «Уралом» в рамках FONBET Кубка России пройдет во вторник, 8 августа. Начало — в 16.15 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата России южане на данный момент занимают 7-е место, набрав 4 очка за 3 тура.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/146175/1005267629_balahnin_spartak_razgromit_pari_nn_a_krupnoe_porajenie_rostova_v_samare_motiviruet_komandu_v_matche_s_uralom
Футбол
Кубок России
ФК Ростов
ФК Урал
Сергей Балахнин
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