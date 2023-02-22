Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями о матче 1/4 финала Пути РПЛ (верхняя сетка) FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:0).

«Первый тайм был за «Спартаком», второй — за «Локомотивом». Самое главное, что для меня произошло — это отмененный, по моему мнению, чистый гол, — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой. — Счет должен был быть 1:1. «Локомотив» во втором тайме прилично давил: и в штангу попали, и моменты были хорошие, и гол чистейший для меня. Мне интересно, что сейчас судьи скажут? До сих пор понять не могу почему судья его отменил. У кого-то нога стояла вне игры. А они при чем здесь? Все стояли вдалеке, в пяти метрах от человека, который выпрыгнул и забил гол. Здесь играли три человека. Тот, кто делал передачу, тот, который забивал гол, и тот который смотрел. Защитник почему-то не боролся. А остальные при чем здесь вообще? Удивление было сильное. Так можно и болельщикам с первого ряда сказать, что они вне игры».

Также Мостовой отреагировал на дебют Артема Дзюбы за «Локомотив».

«Отметить хотелось бы Дзюбу. Во втором тайме был один из лучших. В первом ему было немного тяжеловато, как и многим футболистам «Локомотива». Они ошибались постоянно, торопились куда-то», — добавил он.

На 82-й минуте арбитр Владислав Безбородов отменил взятие ворот красно-белых.