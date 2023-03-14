Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал для «СЭ» поражение железнодорожников от «Акрона» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 1:1 (6:7).

«Команде в первую очередь не хватило внимательности, потому что Баринов играл. Если говорить про игру, то не хватило везения. Кубковые матчи всегда отличаются таким неуступчивым характером. «Акрон» показал характер. Не дал себя обыграть. Руководство и тренерский штаб не угадали с Бариновым. Не угадали, что нужно лидерам дать отдохнуть: Дзюбе и Лантратову. Кубок — был единственным шансом порадовать болельщиков «Локомотива» серьезными достижениями. Теперь остается чемпионат, где задача как можно дальше уйти от зоны стыков и наигрывать состав на следующий сезон», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

«Локомотив» после поражение от «Акрона» прекращает участие в турнире.