Мостовой: «К Мешкову есть вопросы, но надо радоваться, что «Спартак» выиграл»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал для «СЭ» победу красно-белых над «Зенитом» (3:0) в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.

«Думаю, многих удивило крупное поражение «Зенита». «Спартак» же должен был когда-то выиграть. Эта победа даст уверенности красно-белым. Но не надо забывать, что «Зенит» недавно в Кубке России проиграл «Крыльям». Не знаю, что с ними происходит, лучше спросить у Семака. Сегодня не было Барриоса, Ловрена. Еще и карточки странные, которые показали. К Мешкову есть вопросы, но надо радоваться, что «Спартак» выиграл», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» с 9 очками лидирует в группе B. «Зенит» располагается на третьей строчке (3 очка).

2 октября «Спартак» на выезде сыграет с «Нижним Новгородом» в РПЛ, а «Зенит» дома встретится с «Ростовом».