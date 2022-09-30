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Сегодня, 09:10

Мостовой: «К Мешкову есть вопросы, но надо радоваться, что «Спартак» выиграл»

Александр Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Футболисты «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал для «СЭ» победу красно-белых над «Зенитом» (3:0) в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.

«Думаю, многих удивило крупное поражение «Зенита». «Спартак» же должен был когда-то выиграть. Эта победа даст уверенности красно-белым. Но не надо забывать, что «Зенит» недавно в Кубке России проиграл «Крыльям». Не знаю, что с ними происходит, лучше спросить у Семака. Сегодня не было Барриоса, Ловрена. Еще и карточки странные, которые показали. К Мешкову есть вопросы, но надо радоваться, что «Спартак» выиграл», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» с 9 очками лидирует в группе B. «Зенит» располагается на третьей строчке (3 очка).

2 октября «Спартак» на выезде сыграет с «Нижним Новгородом» в РПЛ, а «Зенит» дома встретится с «Ростовом».

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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