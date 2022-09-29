Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал прокомментировал победу красно-белых над «Зенитом» в матче группового этапа Кубка России.

«Счет впечатляет, но он не по игре. «Спартаку» в какой-то момент повезло. «Зенит» лучше контролировал мяч и имел схожие моменты, но не реализовал их. Чего стоит момент с попаданием в штангу игрока «Зенита». Счет не отражает тех вещей, которые были на поле. «Зенит» был тяжелым, не все получалось. Победа по счету получилась яркая у «Спартака», но у команды будут проблемы уже в следующем матче. Они выложились полностью в Кубке, но ведь важно набирать очки и в чемпионате», — сказал Червеченко корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

«Спартак» с 9 очками лидирует в группе. «Зенит» располагается на третьей строчке с тремя баллами.

2 октября «Спартак» на выезде сыграет с «Нижним Новгородом» в РПЛ, а «Зенит» дома встретится с «Ростовом».