0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 17:48

Чепчугов: «В матче Кубка ЦСКА словно был окрылен ангельскими крыльями»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов отреагировал на победу армейцев над «Краснодаром» в первом четвертьфинальном матче FONBET Кубка России (3:0).

«В матче Кубка ЦСКА словно был окрылен ангельскими крыльями, которые полностью доминировали и превзошли все ожидания. Кто в итоге поднимет трофей над головой, покажет стремление и желание каждой из команд! Антон забил шикарный гол! В команде лучше знают, что мешает Забодотному выступать стабильно. Красно-синий — самый сильный! С победой!» — приводит Sport24 слова Чепчугова.

Ответная игра между командами пройдет 28 февраля и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-24-v-matche-kubka-rossii-tsska-slovno-byl-okrylen-angelskimi-krylyami-chupchugov-o-pobede-armeytsev-nad-krasnodarom
Сергей Чепчугов
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Голова вместо мяча и город как футбольное поле. Английский способ праздновать Масленицу
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Арестович заявил о способности Киева захватить Приднестровье за три дня
В Роспотребнадзоре назвали главный мужской продукт
Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали
Стало известно о неготовности врачей выводить Костомарова из медикаментозного сна
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Широков: «Первый матч сезона, поэтому считаю, что у «Волги» есть шанс зацепиться с «Зенитом»
Игонин о матче «Зенита» с «Волгой»: «Обе команды будут играть на победу»
Петржела считает, что самым слабым местом у «Зенита» является позиция центрального нападающего
Борис Игнатьев рассказал, при каком условии Дзюба усилит «Локомотив»
Юрий Белоус объяснил, какие факторы могут сыграть против «Зенита» в кубковом матче с «Волгой»
Гришин: «ЦСКА играл намного лучше. «Краснодару» повезло, потому что счет мог быть и разгромным»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юрий Белоус объяснил, какие факторы могут сыграть против «Зенита» в кубковом матче с «Волгой»

Борис Игнатьев рассказал, при каком условии Дзюба усилит «Локомотив»