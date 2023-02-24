Чепчугов: «В матче Кубка ЦСКА словно был окрылен ангельскими крыльями»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов отреагировал на победу армейцев над «Краснодаром» в первом четвертьфинальном матче FONBET Кубка России (3:0).

«В матче Кубка ЦСКА словно был окрылен ангельскими крыльями, которые полностью доминировали и превзошли все ожидания. Кто в итоге поднимет трофей над головой, покажет стремление и желание каждой из команд! Антон забил шикарный гол! В команде лучше знают, что мешает Забодотному выступать стабильно. Красно-синий — самый сильный! С победой!» — приводит Sport24 слова Чепчугова.

Ответная игра между командами пройдет 28 февраля и начнется в 19.30 по московскому времени.