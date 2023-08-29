Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 16:15

«Факел» — «Оренбург»: прямая трансляция матча Кубка России

Матч FONBET Кубка России 29 августа «Факел» — «Оренбург» начнется в 17:15
Тренер Вадим Евсеев.
Вадим Евсеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Факел» и «Оренбург» сыграют в матче 3-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча пройдет в Воронеже на стадионе «Центральный Профсоюз» во вторник, 29 августа. Начало — в 17:15 по московскому времени.

На сайте «СЭ» будет доступна трансляция матча с формальными событиями. Следить за матчем «Факел» — «Оренбург» в прямом эфире можно будет на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», которые проведут видеотрансляцию игры.

«Факел» Вадима Евсеева после двух туров группы А FONBET Кубка России занимает второе место в своем квартете с 3 очками. «Оренбург» под руководством Давида Деограсии замыкает турнирную таблицу с 3 баллами.

«СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Факел» — «Оренбург».

«Факел» располагается на 14-й строчке турнирной таблице РПЛ. Команда Евсеева набрала 4 очка. «Оренбург» с 3 баллами занимает последнее место в чемпионате России по футболу.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Марцел Личка. «Спартак» — «Динамо» и «Краснодар» в Нижнем: онлайн-трансляция матчей Кубка
Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Российские футболисты «Тобола» не получили визу в Чехию на матч Лиги конференций
Украинка Марта Костюк попросила москвичку Елену Рыбакину выиграть US Open
В Москве пропала фигуристка Алина Горбачева
Мать пропавшей в Москве фигуристки Горбачевой рассказала о ее поисках
Члены экипажа танка «Алеша» вернулись домой в Приморье
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
«Рубин» — «Урал»: судья не назначил пенальти в пользу гостей, ВАР ошибку не исправил
«Рубин» — «Урал»: стартовые составы на матч FONBET Кубка России
«Рубин» — «Урал»: прямая трансляция матча Кубка России
Мостовой поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Динамо» в FONBET Кубке России
«Спартак» губит нетерпеливость. Абаскаля надо не увольнять, а поддержать
Главный тренер 2DROTS Кузнецов прокомментировал игру команды в FONBET Кубке России в поселке Белокаменка
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рубин» — «Урал»: судья не назначил пенальти в пользу гостей, ВАР ошибку не исправил

«Факел» — «Оренбург»: стали известны стартовые составы команд