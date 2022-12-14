Медведев: «Будем подавать апелляцию на решение КДК. Кстати, «Спартак» тоже собирается»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб будет подавать апелляцию на решение КДК РФС по дисквалификации игроков сине-бело-голубых Малкома, Вильмара Барриоса и Родригао на 6 матчей Кубка России.

«Апелляция в КДК? Да, дата назначена. Мы получили решение, сейчас его проанализируем. Будем подавать апелляцию. Кстати, «Спартак» тоже собирается подавать. Мы не даем прогнозов. Ни на исход матчей, ни на юридические основания», — сказал «СЭ» Медведев.

1 декабря стало известно, что КДК дисквалифицировал шестерых футболистов «Зенита» и «Спартака» (0:0, 4:2 — по пен.) на шесть матчей Кубка страны за массовую драку в концовке матча 27 ноября в Санкт-Петербурге.