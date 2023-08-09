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Кубок России

9 августа, 23:15

Гендиректор «Динамо» Пивоваров о победе над «Краснодаром»: «Руководителям клуба тяжело, когда все решается в конце»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу бело-голубых над «Краснодаром» (4:3) в матче 2-го тура групповой стадии пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Уже второй день подряд матч заканчивается с хоккейным счетом.

— Для зрителей это замечательно, когда исход матча решается на последних минутах. Но для руководителей клуба это тяжело.

— Что произошло с командой, что вдруг многое поменялось с точки зрения результата?

— Прогресс связан с тем, что команда понимает то, что от нее хочет тренер. Ребята более мотивированы. Благодаря более разряженному календарю мы видим очень зрелищный групповой этап Кубка России.

«Динамо» занимает второе место в группе D FONBET Кубка России с 4 очками в 2 матчах. «Краснодар» идет на последней, четвертой строчке. «Быки» проиграли оба матча и еще не набрали ни одного очка.

В следующем туре Кубка страны динамовцы сыграют против «Спартака», а «Краснодар» встретится с «Пари НН». Оба матча пройдут 29 августа.

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