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Кубок России

Сегодня, 18:05

Сафонов: «Акрон» тактически грамотная команда, против которой было тяжело играть»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов подвел итоги победы над «Акроном» (0:0, пенальти — 4:2) в матче первого раунда финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Думаю, прежде всего это очень дисциплинированная команда. Более того, она шла к своей мечте: игроки верили, что могут взять кубок, если сыграют свои лучшие матчи, и поэтому были сверхмотивированными. Выбили много сильных команд за счет дисциплины, самоотдачи.

Возможно, это еще оттого, что им было нечего терять, они и не переживали, не боялись. Понимали, что им надо выходить и показывать свою лучшую игру, только так у них будут шансы с грандами. То, за счет чего они прошли так далеко, чувствовалось в игре с нами. Они совершали мало ошибок, действовали исходя их своего плана на игру, действовали по счету. Тактически грамотная команда, против которой было действительно тяжело играть. «Акрон» молодцы. Они проделали долгий путь, выполнили большую работу. «Акрону» в принципе оставалось три матча до трофея, это очень близко. Если можно так сказать, в итоге заняли четвертое место в турнире», — приводит слова Сафонова РФС.

Далее «Краснодар» сыграет с «Уралом» за выход в Суперфинал Кубка России.

Источник: РФС
Матвей Сафонов
Кубок России
ФК Акрон
ФК Краснодар
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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