Группа «Зенита» в Кубке России: что решится сегодня

Сегодня, 13:49
31 октября в Пути РПЛ FONBET Кубка России пройдут два последних матча группы С. «Зенит» примет «Крылья Советов», а «Балтика» сыграет с «Ахматом». За что поборются команды в последнем туре?
«Зенит» уже пробился в ? финала Пути РПЛ, а «Крылья Советов» лишились шансов на выход из группы. Вторая путевка в четвертьфинал будет разыграна в Калининграде, причем «Ахмат» заполучит ее только в случае победы над «Балтикой» в основное время.
Группа С
|Игры
|В
|ВП
|ПП
|П
|М
|О
|1. Зенит
|5
|3
|1
|0
|1
|8-5
|11
|2. Балтика
|5
|3
|0
|0
|2
|8-6
|9
|3. Ахмат
|5
|2
|0
|1
|2
|9-8
|7
|4. Крылья Советов
|5
|1
|0
|0
|4
|5-11
|3
31 октября. «Зенит» — «Крылья Советов», «Балтика» — «Ахмат».