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Кубок России

Сегодня, 13:49

Группа «Зенита» в Кубке России: что решится сегодня

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31 октября в Пути РПЛ FONBET Кубка России пройдут два последних матча группы С. «Зенит» примет «Крылья Советов», а «Балтика» сыграет с «Ахматом». За что поборются команды в последнем туре?

«Зенит» уже пробился в ? финала Пути РПЛ, а «Крылья Советов» лишились шансов на выход из группы. Вторая путевка в четвертьфинал будет разыграна в Калининграде, причем «Ахмат» заполучит ее только в случае победы над «Балтикой» в основное время.

Группа С

Игры В ВП ПП П М О
1. Зенит 5 3 1 0 1 8-5 11
2. Балтика 5 3 0 0 2 8-6 9
3. Ахмат 5 2 0 1 2 9-8 7
4. Крылья Советов 5 1 0 0 4 5-11 3

31 октября. «Зенит» — «Крылья Советов», «Балтика» — «Ахмат».

&laquo;Зенит&raquo;. FONBET Кубок России: «Зенит» против «Крыльев», «Спартак» — «Краснодар». Расписание матчей 31 октября и 1 ноября
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Балтика
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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