Хлусевич допустил, что 11 россиян снова выйдут в стартовом составе «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями от победы в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России над «Локомотивом» (4:2).

«Мы готовились к этому матчу, готовились выигрывать два тайма. Именно наша подготовка повлияла на результаты. Увидим ли мы еще когда-то состав из 11 россиян? А я не могу об этом говорить. Может, да, может, нет», — сказал Хлусевич «СЭ».

«Спартак» по сумме двух матчей обыграл «Локомотив» со счетом 5:2. Команда Гильермо Абаскаля стала вторым полуфиналистом турнира. Ранее путевку в полуфинал добыл «Урал» в противостоянии с «Ростовом».