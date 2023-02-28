Тарханов считает, что нельзя было засчитывать гол Зобнина

Известный тренер Александр Тарханов в интервью «СЭ» поделился мнением об ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Локомотив» (4:2).

— Давно не видели такого шикарного футбола в России?

— Очень хороший темп, отличное движение со стороны обеих команд. Хватало и суеты, но ничего страшного. Первые 25 минут вообще получились сумасшедшими! Потом соперники немного сбавили обороты, а после перерыва опять включились. Здорово!

Матч, конечно, удался. Обе команды играли на атаку! Считаю, у «Спартака» осталось больше сил на концовку. Отсюда и такой результат.

— Закономерный?

— Да. «Спартак» наиграл на победу. Хотя и у «Локо» хватило моментов.

— Но как быть с двумя эпизодами, которые еще долго будут обсуждать? Был ли пенальти на Миранчуке?

— Вот тут у меня четкого мнения до сих пор нет. Сфолил ли Хлусевич? Я по повторам так и не понял. Тут у меня вердикта своего не сложилось.

— Повторы эпизода, когда Игнатов боролся с Тикнизяном перед тем, как сделать голевой пас Зобнину, были довольно четкими.

— Согласен. И тут я не разделяю решения арбитра. Игнатов нарушал правила. Как я понял, судьи, работавшие ВАР, посчитали, что была обоюдная борьба. Но в концовке эпизода спартаковец уже свалил игрока «Локомотива», который ему сопротивления не оказывал! На мой взгляд, это фол. Игнатов соперника заборол руками. Я бы такой гол не засчитал.

По итогам двух игр с железнодорожниками «Спартак» вышел в полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России.