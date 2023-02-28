Карпукас назвал судейские решения ключевыми моментами матча «Спартак» — «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас заявил, что ключевые моменты ответного матча 1/4 финала пути Российской РПЛ FONBET Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» связаны с решениями главного арбитра встречи Сергея Иванова.

«Сложно комментировать такой матч. Понятно, что результат отрицательный, но по самоотдаче, по желанию ни к кому претензий быть не может. Все бились и старались. Наверное, не обошлось без ошибок, но были и очень хорошие моменты, и фрагменты игры с нашей стороны. Как ни крути, но получается, что ключевые моменты связаны с арбитром. В первом тайме на Миранчуке, на мой взгляд, был пенальти, но судья решил продолжить игру. И второй гол в наши ворота. Честно, не хочется оценивать и разбирать судейские вопросы, но в той атаке и на мне был фол, и потом на Тикнизяне еще одно нарушение правил, но судьи снова решили по-другому. Мы должны быть готовы к такой борьбе, должны сами быть жестче в единоборствах. Если продолжим так работать, все будет нормально», — приводит слова Карпукаса ТАСС.

Оба матча 1/4 финала FONBET Кубка России завершились победой «Спартака». Красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ, а «Локомотив» продолжит борьбу во втором этапе четвертьфинала Пути регионов.