«Краснодар» — «Ростов»: смотреть трансляцию матча FONBET Кубка России

6 апреля «Краснодар» на своем поле примет «Ростов» в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «Арена Краснодар», начало — в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию игры «Краснодар» — «Ростов». Видеотрансляция матча будет доступна в прямом эфире на каналах matchtv.ru (начало в 19.45) и «Матч Премьер» (19.55).

4 апреля «Динамо» на своем поле проиграло «Акрону» в полуфинале Пути регионов Кубка России (0:0, пенальти 1:4).

5 апреля ЦСКА победил «Крыльев Советов» (1:0) в полуфинале Пути РПЛ Кубка.