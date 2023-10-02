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Сегодня, 17:15

«Локомотив» — «Ростов»: время начала и прямая трансляция матча Кубка России

Видеотрансляция игры «Локомотив» — «Ростов» начнется в 17.10 3 октября на «Матч Премьер»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Артем Дзюба.
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Локомотив» на своем поле сыграет с «Ростовом» в матче пятого тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу во вторник, 3 октября.

Встреча пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве, начало — в 17.15 по московскому времени.

Телеканал «Матч Премьер» проведет в прямом эфире видеотрансляцию матча «Локомотив» — «Ростов». Начало — в 17.10. Ключевые события игры будут доступны в матч-центре «СЭ».

Коллектив Валерия Карпина лидирует в турнирной таблице группы B с 8 очками. Железнодорожники под руководством Михаила Галактионова набрали семь баллов, занимая второе место.

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Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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