Личка — о победе над «Спартаком»: «Съели мясо? Мы отработали»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над «Спартаком» (3:0) в матче группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Бывший главный тренер «Динамо» однажды сказал: «Я не жарю мясо, я его ем». Можно сказать, что вы съели мясо?

— Мы отработали, скажу так. Что со «Спартаком», что с «Ахматом» команда продолжала играть, это хорошо. Например, с «Пари НН» нам этого не хватало — мы забили мяч и успокоились. Со «Спартаком» была уверенность и дисциплина.

«Динамо» занимает 2-е место в турнирной таблице своей группы, набрав 8 очков в 5 играх. «Спартак» находится на 1-м месте, у красно-белых 12 очков.