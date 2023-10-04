Сегодня, 22:57
За что поборются в последнем туре в группе C и D.
«Ахмат» разгромил в Самаре «Крылья Советов» (3:0) и гарантировал себе участие в весенней стадии Кубка России. Команда Игоря Осинькина в Санкт-Петербурге будет лишена турнирной мотивации — даже третье место для нее уже недоступно. «Зенит» также вышел в 1/4 финала Пути РПЛ, а вот вторая путевка будет разыграна в Калининграде. Причем «Ахмат» заполучит ее только в случае победы в основное время.
Группа С
|Игры
|В
|ВП
|ПП
|П
|М
|О
|1. Зенит
|5
|3
|1
|0
|1
|8-5
|11
|2. Балтика
|5
|3
|0
|0
|2
|8-6
|9
|3. Ахмат
|5
|2
|0
|1
|2
|9-8
|7
|4. Крылья Советов
|5
|1
|0
|0
|4
|5-11
|3
31 октября. «Зенит» — «Крылья Советов», «Балтика» — «Ахмат».
В группе D все еще проще: «Спартак» — первый, «Пари НН» — без кубковой весны. «Краснодару» для прохода в верхнюю сетку нужно набирать очки на «Открытие Банк Арене» и ждать домашней осечки динамовцев, имеющих преимущество по очным встречам. «Быки» могут попасть в Путь РПЛ даже в случае поражения по пенальти. Правда, для этого бело-голубые должны уступить в основное время.
Группа D
|Игры
|В
|ВП
|ПП
|П
|М
|О
|1. Спартак
|5
|4
|0
|0
|1
|14-9
|12
|2. Динамо
|5
|2
|0
|2
|1
|10-9
|8
|3. Краснодар
|5
|2
|1
|0
|2
|9-7
|8
|4. Пари НН
|5
|0
|1
|0
|4
|5-13
|2
1 ноября. «Спартак» — «Краснодар».
2 ноября. «Динамо» — «Пари НН».