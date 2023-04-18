Мэр Жигулевска — о приезде «Спартака»: «И подумать об этом не могли»

Мэр Жигулевска Илья Сухих поделился мнением о предстоящем матче «Акрон» — «Спартак» в FONBET Кубке России.

«Я вспоминал: во времена, когда мы учились в школе и ходили на стадион на физкультуру, могли ли мы подумать, что здесь будет играть кто-то круче «Жигулевской ГЭС»? А теперь приезжает «Спартак»! Мы и подумать не могли, что «Спартак» приедет в Жигулевск. Последнее такое знаковое событие — это, наверное, приезд Владимира Владимировича Путина в село Ширяево в 2000 году», — цитирует Сухих Metaratings.ru.

Матч второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России состоится на стадионе «Кристалл» в Жигулевске вместимостью 3010 человек.

Игра запланирована на 19 апреля, начало — 17.30 мск.