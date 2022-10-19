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Сегодня, 21:23

Николсон: «Нам вполне по силам обойти «Зенит». Нет ничего невозможного»

Николсон считает, что «Спартаку» по силам обойти «Зенит»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал то, что некоторое время не попадал в стартовый состав команды.

— У вас был напряженный период в «Спартаке» сейчас. Это касается попадания в стартовый состав, результативности.

— Это был сложный момент для игрока, но никакого напряжения между мной и клубом. Самое главное, что команда побеждает, неважно, играю я или нет.

— Есть ли у вас заочное соперничество с Соболевым? Может, хотите забить больше, чем Александр?

— На первом месте — команда. То, что вы сказали про Сашу — я рад за него. Это мотивирует меня, делает меня сильнее, заставляет прибавлять.

— После финала Кубка вы обнимали трофей. Это ваш турнир?

— Наши намерения — побеждать в каждой игре, как в Кубке, так и в РПЛ. У нас каждый матч, как финал.

— Можно ли сказать, что «Спартак» хочет обойти «Зенит»?

— Почему нет? Нам вполне это по силам. Каждый игрок мотивирует другого. Как я уже говорил, самое важное — это команда. Насчет «Зенита» — нет ничего невозможного.

ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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