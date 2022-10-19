Николсон: «Нам вполне по силам обойти «Зенит». Нет ничего невозможного»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал то, что некоторое время не попадал в стартовый состав команды.

— У вас был напряженный период в «Спартаке» сейчас. Это касается попадания в стартовый состав, результативности.

— Это был сложный момент для игрока, но никакого напряжения между мной и клубом. Самое главное, что команда побеждает, неважно, играю я или нет.

— Есть ли у вас заочное соперничество с Соболевым? Может, хотите забить больше, чем Александр?

— На первом месте — команда. То, что вы сказали про Сашу — я рад за него. Это мотивирует меня, делает меня сильнее, заставляет прибавлять.

— После финала Кубка вы обнимали трофей. Это ваш турнир?

— Наши намерения — побеждать в каждой игре, как в Кубке, так и в РПЛ. У нас каждый матч, как финал.

— Можно ли сказать, что «Спартак» хочет обойти «Зенит»?

— Почему нет? Нам вполне это по силам. Каждый игрок мотивирует другого. Как я уже говорил, самое важное — это команда. Насчет «Зенита» — нет ничего невозможного.