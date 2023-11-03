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Кубок России

Сегодня, 17:42

Наумов — о результатах жеребьевки: «Локомотиву» в Калининграде придется непросто»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, что думает о результатах жеребьевки плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России.

В 1/4 финала железнодорожники встретятся с калининградской «Балтикой».

«На первый взгляд, «Балтика» — это наилучший из возможных вариантов. Но на самом деле матч для «Локомотива» будет не проходным, а очень тяжелым. Калининградцы уже показали себя с самой лучшей стороны в кубковых встречах с «Зенитом». Скорее всего, «Балтика» закроется и будет играть от обороны. Так что железнодорожникам в Калининграде придется непросто, а голов в матче будет немного», — цитирует Наумова Vprognoze.ru.

Первые игры 1/4 финала Пути РПЛ пройдут с 28 по 30 ноября, ответные встречи — с 12 по 14 марта.

 

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11272742-naumov-ocenil-rezultaty-zherebevki-kubka-rossii-dlya-lokomotiva.html
Кубок России
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
0
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