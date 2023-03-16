Орлов о Бакаеве: «Не полезный игрок для «Зенита». Вы его видели после перерыва?»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» после матча «Зенита» с «Динамо» (1:1, 4:5 — пенальти) в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России раскритиковал полузащитника питерцев Зелимхана Бакаева.

— А правый фланг атаки? Да, Бакаев сравнял счет. А что он сделал полезного для команды после перерыва? Он все время играет спиной к чужим воротам, все время пасует назад. Боится брать на себя ответственность. Или просто не готов на такое. По большому счету не полезный игрок для питерской команды...

Повторюсь, я во втором тайме не увидел Бакаева. Не создает он остроту в атаке на фланге. Зачем же его так долго держали на поле? А вы видели, как он тяжело дышал? Физически не до конца готов...

26-летний Бакаев в текущем сезоне провел 23 матча за «Зенит», забил три гола и сделал две результативные передачи.