Овчинников: «По той схеме, по которой проходит Кубок России, можно не только карточку, но и голову потерять»

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался об эпизоде с выходом капитана московского «Локомотива» Дмитрия Баринова на поле в матче Пути регионов FONBET Кубка России с «Акроном» (1:1, пенальти — 6:7).

«Я думаю, по той схеме, по которой проходит Кубок России, можно не только карточку, но и голову потерять. Эти вопросы должен контролировать РФС. Отдавать их на откуп клубам неправильно. Меняются составы, тренеры, руководители клубов. Что-то забыли, не учли. Но надо отдать должное команде «Акрон», которая не стала подавать протест по ходу матча, решила доиграть. Они победили в честной борьбе, молодцы. Жаль только, что «Локомотив» вылетел, все же команда — кубковая», — приводит «РБ Спорт» слова Овчинникова.

Баринов не должен был принимать участия в матче с «Акроном», так как получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию.