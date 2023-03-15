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Кубок России

Сегодня, 17:33

Овчинников: «По той схеме, по которой проходит Кубок России, можно не только карточку, но и голову потерять»

Алина Савинова
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Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался об эпизоде с выходом капитана московского «Локомотива» Дмитрия Баринова на поле в матче Пути регионов FONBET Кубка России с «Акроном» (1:1, пенальти — 6:7).

«Я думаю, по той схеме, по которой проходит Кубок России, можно не только карточку, но и голову потерять. Эти вопросы должен контролировать РФС. Отдавать их на откуп клубам неправильно. Меняются составы, тренеры, руководители клубов. Что-то забыли, не учли. Но надо отдать должное команде «Акрон», которая не стала подавать протест по ходу матча, решила доиграть. Они победили в честной борьбе, молодцы. Жаль только, что «Локомотив» вылетел, все же команда — кубковая», — приводит «РБ Спорт» слова Овчинникова.

Баринов не должен был принимать участия в матче с «Акроном», так как получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-ovchinnikov-po-toj-sheme-po-kotoroj-prohodit-kubok-rossii-ne-tol-ko-kartochku-no-i-golovu-mozhno-poteryat/
Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Овчинников
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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