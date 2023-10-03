Победитель матча «Ростов» — «Урал» попадет в плей-офф Пути РПЛ: расклад в FONBET Кубке России

Расклад в группе B перед заключительным туром групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

3 октября «Рубин» в гостях уступил «Уралу» (0:2), а «Локомотив» на своем поле обыграл «Ростов» (3:1) в 5-м туре Кубка России.

«Локомотив» с 10 очками лидирует в группе и гарантировал себе выход в плей-офф пути РПЛ турнира. В 6-м туре железнодорожники сыграют с «Рубином», который потерял шансы на выход из группы. Казанцы с 4 очками замыкают квартет. Встреча пройдет 1 ноября.

В другом матче 6 тура «Ростов» 2 ноября дома примет «Урал». В активе обеих команд по 8 очков. Победитель встречи попадет в плей-офф Пути РПЛ, а проигравший сыграет в плей-офф пути Регионов FONBET Кубка России.