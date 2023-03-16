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Сегодня, 10:34

Обляков о ничьей с «Крыльями Советов» в FONBET Кубке России: «Хорошая игра, накал страстей!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал «СЭ» ничью в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Крыльев Советов» (2:2).

«Крылья» всегда неплохо играют дома. В Кубке самарцы обыграли «Зенит» и «Спартак». Победа над «Крыльями» со счетом 4:0 в РПЛ на прошлой неделе была для нас хорошим результатом, но вчера была совершенно новая игра. Так сложилось. Излишняя грубость на поле? Честно, не заметил такого. Хорошая игра, накал страстей», — сказал Обляков «СЭ».

Ответный матч между ЦСКА и «Крыльями Советов» в полуфинале FONBET Кубка России состоится 5 апреля.

Иван Обляков
Футбол
Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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