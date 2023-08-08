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Кубок России

8 августа, 23:52

Умяров: «У нас хороший состав каждый год. Не скажу, что в прошлом он был хуже»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров после победы над «Пари НН» (5:4) в групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России ответил на вопрос о конкуренции в команде.

— Как оцениваете свою игру?

— После восьми месяцев потихоньку надо входить в ритм через игры.

— Чувствуете, что вам дают это сделать плавно?

— Конечно.

— Как происходит ротация в составе? Есть разделение игроков на кубок и чемпионат?

— Получилось так, что я сыграл две игры в Кубке России. Но такого, как разделения по турнирам — не скажу. У нас сильный состав, на каждой позиции серьезная конкуренция. Спокойно отношусь к этому.

— Нет ощущения, что у вас сейчас состав на топ-2 в РПЛ?

— Он был. У нас хороший состав каждый год. Не скажу, что в прошлом он был хуже. Понятно, что были точечные усиления.

ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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