Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о поражении «Спартаку» (0:3) в матче группового этапа Кубка России.

— Что сегодня не получилось?

— Мы не забили свои голы. «Спартак» был больше мотивирован. Мне кажется, им это было больше нужно. Мы плохо вышли на игру. Во втором тайме тоже преимущество было за «Спартаком».

— Есть ощущение, что вы были злы на судейство. Есть вопросы?

— Думаю, всегда есть вопросы со всех сторон. Вызывает вопросы, когда проигрываешь. Во втором тайме не давали много фолов. Когда Бакаева толкнули в спину, даже не свистнули.

— Есть проблема в выездных матчах?

— Не знаю, у нас давно так. Вроде, дома все хорошо. А на выезде есть проблемы. Дома у нас тоже бывают тяжелые игры. Например, «Торпедо», ЦСКА. С этим что-то нужно делать.

— Федун сказал, что «не боги горшки обжигают». Обидно игрокам это слышать?

— Когда они последний раз нас обыгрывали? Я не припомню. Когда я играл — мы ни разу не проигрывали. Пусть порадуются.

— Были новости о твоем возможном переходе в Италию. Что думаешь об этом?

— Читал новости. Не знаю, откуда у них такая информация. Мне из Италии никто не звонил. Клубы? «Лацио» неплохая команда. Самый гранд. Я видел, что спортивные директора уже опровергли. Если позвонят — вы узнаете. Были новости, что я и в «Сочи» ухожу, и в «Локомотив». Но это неправда.