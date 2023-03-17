Рай Влут оценил шансы «Урала» выйти в финал FONBET Кубка России

Нидерландский полузащитник «Урала» Рай Влут оценил шансы клуба выйти в финал FONBET Кубка России.

«Ничья со «Спартаком» в Москве — хороший результат. Перед вторым матчем дома мы будем в отличном положении. Пройти в финал вполне реально. Может ли «Урал» выиграть Кубок России? Я считаю, что у нас очень сильная команда. Мы можем обыграть любого, если будем играть на все сто процентов. Наша команда находится на подъеме. Думаю, что мы можем быть опасны для каждого соперника», — приводит «Чемпионат» слова Влута.

В первой игре 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Урал» сыграл вничью с красно-белыми (1:1). Ответный матч между командами пройдет 5 апреля.