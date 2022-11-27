«Ростов» разгромил «Ахмат» и вышел в верхнюю сетку Кубка

Сегодня, 15:55
«Ростов» обыграл «Ахмат» в матче 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России — 3:0.
На 17-й минуте счет открыл защитник «Ростова» Андрей Лангович. Автором второго забитого гола в составе команды Валерия Карпина стал нападающий Николай Комличенко. На 86-й минуте встречи отличился Даниил Уткин.
«Ростов» по итогам групповой стадии занял второе место в группе С, набрав 9 очков, и вышел в плей-офф Кубка. «Ахмат» стал третьим (9) — ростовчане опередили соперника по результатам личных встреч, в Грозном хозяева победили со счетом 3:1 — и отправится в нижнюю сетку плей-офф.
Первое место в группе заняло «Динамо», которые обыграло «Оренбург».
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