«Ростов» разгромил «Ахмат» и вышел в верхнюю сетку Кубка

«Ростов» обыграл «Ахмат» в матче 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России — 3:0.

На 17-й минуте счет открыл защитник «Ростова» Андрей Лангович. Автором второго забитого гола в составе команды Валерия Карпина стал нападающий Николай Комличенко. На 86-й минуте встречи отличился Даниил Уткин.

«Ростов» по итогам групповой стадии занял второе место в группе С, набрав 9 очков, и вышел в плей-офф Кубка. «Ахмат» стал третьим (9) — ростовчане опередили соперника по результатам личных встреч, в Грозном хозяева победили со счетом 3:1 — и отправится в нижнюю сетку плей-офф.

Первое место в группе заняло «Динамо», которые обыграло «Оренбург».