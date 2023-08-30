«Ростов» и «Локомотив» сыграют в 3-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Матч пройдет на «Ростов-Арене» в среду, 30 августа. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Смотреть видео трансляцию игры «Ростов» — «Локомотив» можно на платном телеканале «Матч Премьер», начало прямого эфира — в 19:25 по московскому времени.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. Формальные события игры «Ростов» — «Локомотив» доступным в нашем матч-центре.

«Ростов» после двух туров занимает третье место в группе В с 3 очками. «Локомотив» располагается на первой строчке с 6 очками.