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Сегодня, 17:15

«Рубин» — «Ростов»: прямая трансляция и где смотреть матч Кубка России

Прямая трансляция матча Кубка России «Рубин» — «Ростов» начнется в 17.10 мск 20 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты Александр Мартынович, Даку Мирлинд, Игор Вуячич.
Александр Мартынович, Даку Мирлинд и Игор Вуячич (слева направо).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Рубин» в Казани на своем поле примет «Ростов» в матче группы B Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу в среду, 20 сентября. Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена», начало — в 17.15 по московскому времени.

Видеотрансляция матча «Рубин» — «Ростов» будет доступна на телеканале «Матч Премьер». Прямой эфир начнется в 17.10.

«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий противостояния.

«Ростов» под руководством главного тренера Валерия Карпина набрал шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице группы B. «Рубин» Рашида Рахимова располагается на третьей строчке с тремя баллами.

FONBET Кубок России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
Кубок России
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
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