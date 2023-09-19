«Ахмат» в Грозном примет «Зенит» в матче группы C Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу в среду, 20 сентября. Игра пройдет на стадионе «Ахмат Арена», начало — в 17.15 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Ахмат» — «Зенит» будет доступна в прямом эфире на канале «Матч ТВ». Начало — в 17.00.

«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий матча.

Сине-бело-голубые под руководством тренера Сергея Семака набрали шесть баллов в турнирной таблице группы C, где занимают вторую строчку. «Ахмат» располагается на третьем месте с тремя очками.

FONBET Кубок России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.