Сарвели — о дебютном голе за «Локомотив»: «Он особенный. Хочется и дальше помогать команде»

Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели прокомментировал свой гол в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Рубина» (1:0).

«Ошибка вратаря «Рубина»? У меня такой гол уже был за «Крылья» в ворота «Краснодара». Я рад, что он ошибся. Это первый гол за «Локо». Он особенный. Хочется и дальше забивать и помогать команде», — сказал Сарвели.

Гол в этом матче стал для 25-летнего форварда дебютным в составе железнодорожников.

В следующем кубковом матче «железнодорожники» на выезде сыграют с «Ростовом» 30 августа, «Рубин» дома примет «Урал» 29-го числа.