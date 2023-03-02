Силкин о ничьей «Динамо» в кубке: «Крылья» играли на третьей скорости, а наши на второй»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал ничью в матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России с «Крыльями Советов» (1:1).

«Мне показалось, что соперник был более мотивирован и более заряжен на игру. Если говорить по-автомобильному, «Крылья» играли на третьей скорости, а наши играли на второй. Поэтому не удавалось вскрывать оборону и думали медленнее», – сказал Силкин «СЭ».

В результате жеребьевки жеребьевки матчей 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России «Динамо» встретится с «Зенитом».

Команды сыграют друг против друга по одному матчу, встречи запланированы на 14-16 марта.