Смольников: «В ответном матче против «Спартака» все можно исправить»

Смольников оценил результат матча против «Спартака» в 1/4 финала FONBET Кубка России

Защитник «Локомотива» Игорь Смольников в комментарии для «СЭ» оценил результат матча против «Спартака» (0:1) в 1/4 финала FONBET Кубка России.

— Какие эмоции после возвращения в «Локомотив»?

— Смешанные. Несомненно рад вернуться, первая игра. Но результат не тот, на который рассчитывали. Сделаем работу над ошибками. Думаю, в ответном матче все можно исправить. Второй тайм показал, что есть куда двигаться.

— Первый тайм и второй тайм — это разный «Локомотив».

— Были внесены коррективы, где-то стали смелее и агрессивнее. И получилось перевернуть игру.

Ответная игра пройдет 27 февраля на «Открытие Банк Арене». Начало — в 20.00 мск.