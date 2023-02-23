Смольников: «В ответном матче против «Спартака» все можно исправить»

Сегодня, 10:46
Защитник «Локомотива» Игорь Смольников в комментарии для «СЭ» оценил результат матча против «Спартака» (0:1) в 1/4 финала FONBET Кубка России.
— Какие эмоции после возвращения в «Локомотив»?
— Смешанные. Несомненно рад вернуться, первая игра. Но результат не тот, на который рассчитывали. Сделаем работу над ошибками. Думаю, в ответном матче все можно исправить. Второй тайм показал, что есть куда двигаться.
— Первый тайм и второй тайм — это разный «Локомотив».
— Были внесены коррективы, где-то стали смелее и агрессивнее. И получилось перевернуть игру.
Ответная игра пройдет 27 февраля на «Открытие Банк Арене». Начало — в 20.00 мск.