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Кубок России

Сегодня, 12:45

«Спартак» — «Локомотив»: в решении ЭСК, признавшей ошибку судьи, допущена ошибка

Александр Бобров
Шеф-редактор
Единоборство Михаила Игнатова и Наира Тикнизяна в матче Кубка России.
Разбор эпизода матча «Спартак» — «Локомотив»
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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК) определила, что арбитр кубкового матча «Спартак» — «Локомотив» (4:2) Сергей Иванов в одном из трех оспоренных железнодорожниками эпизодов допустил ошибку. Он неправильно засчитал взятие ворот «Локомотива» на 56-й минуте.

Но тот ли эпизод оценила ЭСК, о тех ли воротах идет речь? Вот что написано в вердикте комиссии, опубликованном в Telegram-канале РФС и на сайте Союза:

«По этой причине комиссия считает, что судье в данном игровом эпизоде следовало зафиксировать нарушение правил и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Локомотив», а взятие ворот отменить. Также, комиссия отмечает, что второй ассистент обязан был оценить данное единоборство и помочь судье принять правильное решение до вмешательства ВАР, учитывая его позицию и место единоборства в зоне его ответственности».

Разбор эпизода матча «Спартак» — «Локомотив»

О каком же моменте это написано? Единоборство Михаила Игнатова и Наира Тикнизяна шло под первым ассистентом, а не под вторым. У правых ворот, если смотреть со скамеек запасных и из технических зон команд.

Так кто не прав — первый ассистент или второй, Игорь Демешко или Дмитрий Чельцов?

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
27 февр, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
4:2
Локомотив

Кубок России
Сергей Иванов (судья)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
50
23
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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