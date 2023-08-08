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Кубок России

Сегодня, 19:46

«Спартак — «Пари НН»: Медина выйдет в старте, Рябчук — в запасе

Руслан Минаев
Хесус Медина.
Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» и «Пари НН» объявили стартовые составы на матч группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча начнется в 20.45 мск.

«Спартак»: Свинов, Хлусевич, Дуарте, Чернов, Классен, Умяров (капитан), Игнатов, Пруцев, Медина, Зиньковский, Мелешин.

Запасные: Селихов, Фадеев, Джикия, Маслов, Рябчук, Зобнин, Лайкин, Мартинс, Мозес, Промес, Бальде, Бонгонда.

«Пари НН»: Ботнарь, Майга, Гоцук (капитан), Каккоев, Александров, Михайлов, Стоцкий, Калинский, Карапузов, Сулейманов, Севикян.

Запасные: Кукушкин, Нигматуллин, Эссьен, Мухин, Стаматов, Толстопятов, Шнапцев, Живоглядов, Жигулев, Трошечкин, Джиянов, Зе Турбо.

Кубок России. Группа D
08 авг, 20:45. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Пари Нижний Новгород
Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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