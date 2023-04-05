Спортдиректор «Акрона»: «Одержать победу над «Динамо» — ценное достижение для всего клуба»

Спортивный директоры «Акрона» Арам Задоян прокомментировал победу над «Динамо» в матче Пути регионов FONBET Кубка Россиии.

«Мы ожидаем успеха в каждом нашем матче. Одержать победу в противостоянии с «Динамо» — ценное достижение для всего клуба. Такие победы формируют историю клуба и сильную психологию. Считаю, что победили за счет запредельной самоотдачи, желании подарить эту сказку жителям Самарской области и, что ценно, старались не отходить от своего футбола. Будем стараться продвигаться как можно дальше», — цитирует Sport24 Задояна.

«Акрон» вышел во 2-й этап 1/2 финала Пути регионов, где сыграет с одной из команд, которая проиграла в полуфинале Пути РПЛ («Спартак» или «Крылья Советов"/ЦСКА). В предыдущих стадиях тольяттинцы выбили «Торпедо» (2:0) и «Локомотив» (1:1, пенальти 7:6).