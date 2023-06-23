Стала известна дата жеребьевки Пути РПЛ FONBET Кубка России

Сегодня, 15:41
Жеребьевка группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России пройдет 24 июня, сообщается на официальном сайте РФС.
Гостями жеребьевки станут Евгений Алдонин, Руслан Пименов, Алексей Игонин и Владимир Габулов.
Состав корзин
1 корзина: «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Ростов»
2 корзина: «Ахмат», «Краснодар», «Оренбург», «Локомотив»
3 корзина: «Динамо», «Сочи», «Урал», «Крылья Советов»
4 корзина: «Пари НН», «Факел», «Рубин», «Балтика».
Действующим обладателем FONBET Кубка России является ЦСКА, В прошедшем сезоне армейцы обыграли «Краснодар» (1:1, пенальти 6:5) в суперфинале турнира.