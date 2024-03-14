Абаскаль: «Посвящаю эту победу людям, которые ушли от нас»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Оренбурга» (3:1).

— Задают провокационные вопросы про Джикию. Но почему еще 7 человек не выпустили на поле?

— У нас есть пять футболистов, которые могут выйти. Ограничения связаны с этим. Но заслуживали выйти на поле все. Но регламент, к сожалению, не дает выпустить всех на поле. Хотел бы добавить. Это была важная неделя для моей семьи. Я хотел бы посвятить эту победу людям, которые ушли от нас и смотрят на нас сверху.