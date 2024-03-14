Абаскаль: «Посвящаю эту победу людям, которые ушли от нас»

14 марта, 20:45
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Оренбурга» (3:1).
— Задают провокационные вопросы про Джикию. Но почему еще 7 человек не выпустили на поле?
— У нас есть пять футболистов, которые могут выйти. Ограничения связаны с этим. Но заслуживали выйти на поле все. Но регламент, к сожалению, не дает выпустить всех на поле. Хотел бы добавить. Это была важная неделя для моей семьи. Я хотел бы посвятить эту победу людям, которые ушли от нас и смотрят на нас сверху.
По сумме двух матчей (0:1, 3:1) «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России, «Оренбург» отправился во второй этап четвертьфинала Пути регионов. Жеребьевка пройдет завтра, 15 марта и начнется в 13:00 мск.