Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Календарь
Путь РПЛ. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

14 марта, 20:48

Денисов рассказал о словах Абаскаля в перерыве матча «Спартак» — «Оренбург»

Telegram Дзен

Защитник «Спартака» Даниил Денисов подвел итоги матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Оренбурга» (3:1).

— Не повезло с автоголом. Самое главное, что мы достигли своей цели. Конкретно сейчас у нас позитив. Прошли дальше. Победили. Всегда после победы хорошее настроение.

— Что сказал Абаскаль в перерыве?

— Просто поработать над недочетами и в принципе это сделали во втором тайме.

— Читаете ли вы сейчас новости, которые выходят о «Спартаке»? Вместо Гильермо предлагают новых тренеров.

— Ничего не читаю.

По сумме двух матчей (0:1, 3:1) «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России, «Оренбург» отправился во второй этап четвертьфинала Пути регионов. Жеребьевка пройдет завтра, 15 марта и начнется в 13:00 мск.

(Зарина Халимхонова)

Кубок России
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
0
Читайте также
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
Гаджиев: «Спартак» — действительно непредсказуемая команда»
Бистрович признался, что для «Балтики» РПЛ важнее Кубка России
Капитан «Ростова» Глебов: «Было бы лучше провести матч Кубка России с «Уралом» у нас»
Педро: «Не чувствую себя звездой. Мне нужно сохранять голову холодной, ведь я еще молод»
Сенников — про объявления судьями решений в матчах РПЛ и Кубка: «Это никому ненужная информация»
ЭСК поддержала решение Карасева засчитать гол «Спартака» в матче с «Зенитом»
Материалы сюжета: «Спартак» и Абаскаль: они расстанутся весной 2024 года?
Владимир Кузьмичев считает, что отставка Абаскаля из «Спартака» лишь вопрос времени
Весна Абаскаля в «Спартаке» — кошмар. Но пока ему дают работать
Кузьмичев: «Ивич не подходит по стилю «Спартаку», но он может дать результат»
Испанский журналист: «У Морено больше авторитета в Испании, чем у Абаскаля»
Экс-советник Федуна: «Абаскаль должен уйти. Этот сезон можно считать провальным»
В «Спартаке» опровергли информацию о возможном увольнении Абаскаля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Абаскаль: «Посвящаю эту победу людям, которые ушли от нас»

Умяров — о победе над «Оренбургом»: «Хорошо, что не пришлось бить пенальти и играть напряженную концовку»