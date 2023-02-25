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Сегодня, 18:41

Тукманов назвал картинкой из прошлого брошенный в Вендела банан

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший советский футболист Александр Тукманов отреагировал на брошенный банан в полузащитника «Зенита» Вендела с трибуны в Ульяновске.

«Вообще, это картинка из прошлого. Раньше, лет 10-15 назад, когда у нас появлялись легионеры, темнокожие футболисты. Это имело место быть, но, чтобы сейчас. В наше время это нонсенс», — приводит слова Тукманова Vprognoze.ru.

Матч «Волга» — «Зенит» завершился со счетом 0:3.

На 90+1-й минуте встречи, когда Вендел покидал поле в его сторону бросили предмет, похожий на банан.

В РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10678967-tukmanov-o-broshennom-banane-v-vendela-eto-kartinka-iz-proshlogo-v-nashe-vremya-eto-nonsens.html
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
Александр Тукманов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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