Колосков назвал крайне возмутительным факт с выбросом банана в Вендела

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение об инциденте, случившимся в матче Кубка России между ульяновской «Волги» и петербургским «Зенитом» (0:3).

«Если даже у этого человека был Fan ID, ума это ему не придает. Паспорт болельщика может упорядочить проход на стадион, а если у таких болельщиков нет извилин в голове, то уже ничего не поможет. Факт с выбросом банана в Вендела крайне возмутительный! В этом случае надо применить все усилия, чтобы выявить этого злоумышленника и правомерно его наказать», — приводит слова Колосков Sport24.

На 90+1-й минуте встречи, когда Вендел покидал поле в его сторону бросили предмет, похожий на банан.

В РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча.