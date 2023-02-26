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Сегодня, 13:29

Вячеслав Малафеев: «Брошенный банан — это средневековье, полный идиотизм»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о том, что болельщик «Волги» бросил банан в полузащитника петербургского клуба Вендела в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

В этой встрече «Зенит» обыграл «Волгу» со счетом 3:0. Клуб из Санкт-Петербурга сыграет на втором этапе четвертьфинала с одной из команд РПЛ.

«Что касаемо брошенного банана — это средневековье, я этого не понимаю. Полный идиотизм. Этому не место ни на стадионе, ни в нашем обществе. Для всех адекватных людей это неприемлемо», — цитирует Малафеева Metaratings.ru.

На 90+1-й минуте встречи болельщик на стадионе в Ульяновске бросил в Вендела банан.

В РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча.

Источник: https://metaratings.ru/news/malafeev-broshennyi-banan-v-vendela-eto-srednevekove-polnyi-idiotizm-231004/
Вячеслав Малафеев
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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