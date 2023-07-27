Зарема призвала наказать Сперцяна на несколько матчей: «Краснодар» играл очень грязно»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в комментарии для «СЭ» отреагировала на победу красно-белых в матче 1-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России над «Краснодаром» (2:1).

«Краснодар» — приятный соперник в плане открытого футбола, они любят пропускать и, как правило, много. Но сегодня они играли очень грязно. Сперцяна надо наказывать на несколько матчей», — сказала Салихова «СЭ».

Сперцян получил красную карточку на 44-й минуте матча за фол на игроке «Спартака» Антоне Зиньковском. Игрок «Краснодара» прямой ногой ударил соперника выше голеностопа.