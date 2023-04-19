Защитник «Спартака» Джикия высказался о поражении от «Акрона» в FONBET Кубке России

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение от «Акрона» (1:2) во второй стадии полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

— Что пошло не так? Искусственное поле — многие говорят, что это сказалось.

— Давайте говорить фактами, не надо здесь никаких отговорок. Проиграли «Акрону».

— Сказалась ли недооценка соперника?

— Такого не было. Никто не недооценивал соперника, наоборот, мы его тщательно разбирали, знали сильные стороны, голы были забиты не совсем такие.

— Что вы имеете в виду?

— Мы долго их разбирали, они так и действовали. Подачи с флангов — так и пропустили 2 гола.