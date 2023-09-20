ЦСКА разбудил 17-летний Глебов, а Тороп сыграл по стандартам Акинфеева

Действующий обладатель FONBET Кубка России снова обыграл «Сочи» в серии пенальти.

Групповой этап FONBET Кубка России — полигон для экспериментов. ЦСКА по полной программе обкатывает здесь молодежь и пробует новые сочетания. Например, в среду Владимир Федотов отправил в тройку центральных защитников Мухина. С одной стороны, неожиданность. С другой — один раз футболиста на этой позиции уже использовали, а навыки разрушения чужих атак у номинального опорного хавбека присутствуют по умолчанию. К тому же рядом был один из ключевых игроков обороны Виллиан Роша, дисквалифицированный на ближайший тур РПЛ.

Что до гостей, то группа А в своем роде уникальна — здесь уже три команды поменяли главных тренеров. В «Оренбурге» Иржи Ярошика сменил Давид Деограсия. «Факел» после отставки Вадима Евсеева принял Сергей Ташуев, а теперь очередь дошла до «Сочи». После проигрыша «Спартаку» заявление об уходе написал Дмитрий Хохлов, и пусть за три дня ничего кардинально поменять невозможно, в назначении Александра Точилина были видны очевидные плюсы.

Это человек, выводивший «барсов» в РПЛ, да еще и работавший в клубе. Соответственно, присутствует знание команды и футболистов, но при этом все равно есть свежий взгляд. И, в принципе, сочинцы смотрелись во втором за пять дней столичном матче совсем иначе. Дело даже не в кубковой ротации состава, а в игре. Вместо автобуса у собственной штрафной — довольно смелый футбол с интересными атаками.

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И, кстати, кто сказал, что Нобоа постарел и уже не тот? Вполне себе тот. Первый из нескольких моментов Мелкадзе в первом тайме — следствие тонкой передачи эквадорца на входе в штрафную. Просто для достижения результата двум игрокам нужно было поменяться ролями. Во встречной атаке, которую после потери Агапова разогнал Юсупов, Мелкадзе сместился вправо, а его подачу ударом с лета замкнул ворвавшийся в свободную зону Нобоа.

Так что Кристиан вполне еще может быть системообразующим игроком. Но — в оптимальном состоянии, а в этой игре Точилин посчитал, что ветерану достаточно тайма. Тем более, после перерыва «барсам» пришлось сосредоточиться на обороне. В значительной степени вынужденно, так как ЦСКА стал усиливать давление. В привычном для этого розыгрыша FONBET Кубка России формате — за счет задора своей молодежи. В Оренбурге зажигал Арбузов. Там же — а потом в Сочи — мощно смотрелся Кисляк. Теперь пробил час 17-летнего Глебова. С его выходом у хозяев наконец-то заработал правый фланг, где в первой половине снова не убедил Келлвен.

На родине у него была репутация одного из лучших латералей серии А с точки зрения созидания. В РПЛ бразилец пока выглядит невыразительно и теряется в простых ситуациях, вроде той, когда он на свободном пространстве покатил мяч в руки вратарю. Глебов же за короткий отрезок выдал прострел на Файзуллаева, заработал перспективный штрафной, и отбором начал атаку, на острие которой оказался Гайич.

В двух из трех упомянутых эпизодов «Сочи» спас Гойло. Но когда после подачи углового его ворота с нескольких метров расстреливал Обляков, среагировать было невозможно. Однако ЦСКА в оставшееся время не только не развил успех, а рисковал проиграть в основное время. До серии пенальти красно-синих дотянул Тороп, остановивший выход Мелкадзе один на один после грубой ошибки Мендеса и на пару с Рошей отстоявший ворота в компенсированное время.

И по всем законам жанра — на кураже — Тороп двумя сейвами выиграл серию пенальти, которая началась с невразумительного удара с перемудрившего с паузой Чалова. Инструкции Акинфеева, которым в аналогичной ситуации отличился против этого же соперника три недели назад, не оказались лишними.