Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 17:50

ЦСКА разбудил 17-летний Глебов, а Тороп сыграл по стандартам Акинфеева

ЦСКА дома по пенальти обыграл «Сочи» в матче Кубка России
Андрей Кузичев
Корреспондент
Федор Чалов (ЦСКА) в матче против «Сочи».
Фото ФК «Сочи»
Telegram Дзен
Действующий обладатель FONBET Кубка России снова обыграл «Сочи» в серии пенальти.
Кубок России. Группа A
20 сент, 15:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:1
Сочи

Групповой этап FONBET Кубка России — полигон для экспериментов. ЦСКА по полной программе обкатывает здесь молодежь и пробует новые сочетания. Например, в среду Владимир Федотов отправил в тройку центральных защитников Мухина. С одной стороны, неожиданность. С другой — один раз футболиста на этой позиции уже использовали, а навыки разрушения чужих атак у номинального опорного хавбека присутствуют по умолчанию. К тому же рядом был один из ключевых игроков обороны Виллиан Роша, дисквалифицированный на ближайший тур РПЛ.

Что до гостей, то группа А в своем роде уникальна — здесь уже три команды поменяли главных тренеров. В «Оренбурге» Иржи Ярошика сменил Давид Деограсия. «Факел» после отставки Вадима Евсеева принял Сергей Ташуев, а теперь очередь дошла до «Сочи». После проигрыша «Спартаку» заявление об уходе написал Дмитрий Хохлов, и пусть за три дня ничего кардинально поменять невозможно, в назначении Александра Точилина были видны очевидные плюсы.

Это человек, выводивший «барсов» в РПЛ, да еще и работавший в клубе. Соответственно, присутствует знание команды и футболистов, но при этом все равно есть свежий взгляд. И, в принципе, сочинцы смотрелись во втором за пять дней столичном матче совсем иначе. Дело даже не в кубковой ротации состава, а в игре. Вместо автобуса у собственной штрафной — довольно смелый футбол с интересными атаками.

Предоставляется в виде бонусов (фрибетов) согласно правилам проведения мероприятия «Бонусы в приложении за регистрацию» и программе лояльности «15 000 РУБЛЕЙ НОВЫМ КЛИЕНТАМ». Информация об организаторе мероприятия и программы лояльности, правилах их проведения, количестве бонусов по результатам мероприятия и программы лояльности, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте www.fon.bet . Общий срок проведения мероприятия «Бонусы в приложении за регистрацию» с 20.04.2022 по 10.01.2024 Срок действия программы лояльности с 07.04.2022 г. по 31.05.2024 г. Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте, порядке получения призов или выигрышей размещена на сайте www.fonbet.ru. Розыгрыш призов происходит во время события.

И, кстати, кто сказал, что Нобоа постарел и уже не тот? Вполне себе тот. Первый из нескольких моментов Мелкадзе в первом тайме — следствие тонкой передачи эквадорца на входе в штрафную. Просто для достижения результата двум игрокам нужно было поменяться ролями. Во встречной атаке, которую после потери Агапова разогнал Юсупов, Мелкадзе сместился вправо, а его подачу ударом с лета замкнул ворвавшийся в свободную зону Нобоа.
Так что Кристиан вполне еще может быть системообразующим игроком. Но — в оптимальном состоянии, а в этой игре Точилин посчитал, что ветерану достаточно тайма. Тем более, после перерыва «барсам» пришлось сосредоточиться на обороне. В значительной степени вынужденно, так как ЦСКА стал усиливать давление. В привычном для этого розыгрыша FONBET Кубка России формате — за счет задора своей молодежи. В Оренбурге зажигал Арбузов. Там же — а потом в Сочи — мощно смотрелся Кисляк. Теперь пробил час 17-летнего Глебова. С его выходом у хозяев наконец-то заработал правый фланг, где в первой половине снова не убедил Келлвен.

Владимир Федотов, Валерий Карпин, Сергей Семак. Матчи «Зенита» и «Ростова», ЦСКА победил «Сочи» в серии пенальти: онлайн-трансляция дня Кубка России

На родине у него была репутация одного из лучших латералей серии А с точки зрения созидания. В РПЛ бразилец пока выглядит невыразительно и теряется в простых ситуациях, вроде той, когда он на свободном пространстве покатил мяч в руки вратарю. Глебов же за короткий отрезок выдал прострел на Файзуллаева, заработал перспективный штрафной, и отбором начал атаку, на острие которой оказался Гайич.

В двух из трех упомянутых эпизодов «Сочи» спас Гойло. Но когда после подачи углового его ворота с нескольких метров расстреливал Обляков, среагировать было невозможно. Однако ЦСКА в оставшееся время не только не развил успех, а рисковал проиграть в основное время. До серии пенальти красно-синих дотянул Тороп, остановивший выход Мелкадзе один на один после грубой ошибки Мендеса и на пару с Рошей отстоявший ворота в компенсированное время.

И по всем законам жанра — на кураже — Тороп двумя сейвами выиграл серию пенальти, которая началась с невразумительного удара с перемудрившего с паузой Чалова. Инструкции Акинфеева, которым в аналогичной ситуации отличился против этого же соперника три недели назад, не оказались лишними.

Кристиан Нобоа
Футбол
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
1
Обсудить
Читайте также
Стало известно, сколько призовых выплатят призерам Игр стран СНГ
Вратарь «Лацио» с русскими корнями — главный герой дня в ЛЧ. Забил уже второй гол головой за три года
Собянин поручил правительству Москвы повысить доплату к пенсии в 2024 году
Президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим
Блогер Даня Милохин рассказал о своем страхе из-за новостей о его розыске
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
«Ахмат» — «Зенит»: форвард грозненцев Ильин сравнял счет
Матчи «Зенита» и «Ростова», ЦСКА победил «Сочи» в серии пенальти: онлайн-трансляция дня Кубка России
Защитник «Локомотива» Морозов о матче с «Уралом»: «Хорошо, что сыграли на ноль. Это можно занести в актив»
«Рубин» — «Ростов»: Апшацев сравнял счет
Гришин о победе ЦСКА над «Сочи»: «Сегодня роль Акинфеева исполнил Тороп»
«Ахмат» — «Зенит»: видео голов матча FONBET Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Что с «Локомотивом»? Второе поражение за три дня — теперь в Кубке по пенальти