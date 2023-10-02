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Кубок России

Сегодня, 20:30

Аджикия, Скорпионцев, Саб-Зина и море крови. Как «Динамо» подогревает дерби со «Спартаком»

«Динамо» анонсировало кубковый матч со «Спартаком» в стиле Mortal Kombat
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Георгий Джикия, Луис Чавес и Антон Зиньковский в образах персонажей игры Mortal Kombat.
Фото Скриншот видео
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Чем ответят красно-белые?
FONBET Кубок России. Группа D
04 окт, 16:45. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Спартак

4 октября в рамках FONBET Кубка России состоится старейшее дерби страны — «Динамо» встретится со «Спартаком». Клубы сыграют уже третий раз за сезон — в двух предыдущих встречах красно-белые были сильнее, но теперь победа очень нужна динамовцам. На групповом этапе у команды Абаскаля уже 12 очков и гарантированное первое место, а вот парни Лички набрали всего 5 баллов и занимают вторую строчку — столько же у третьего «Краснодара», при этом у «Пари НН» два очка. Чтобы не пролететь мимо плей-офф, «Динамо» желательно побеждать — неудивительно, что матч они подогревают особенно.

Накануне игры в соцсетях динамовцев появилось видео — в нем они представили встречу против «Спартака» в стилистике знаменитой игровой серии Mortal Kombat, а самых узнаваемых футболистов обеих команд показали так, будто они — бойцы. Местами получилось очень иронично.

Наряду со Смолом (Федор Смолов), Тюкано (Константин Тюкавин), Саб-Зино (Антон Зиньковский), Скорпионцевым (Дмитрий Скопинцев), Лещом (Игорь Лещук) или Антохой (Квинси Промес) есть куда более тонкие пасхалки. Например, Фабиан Бальбуэна стал Генералом, Хорхе Карраскаль превратился в кентавра Мотаро (с очевидной отсылкой к армейскому прошлому), Александра Соболева изобразили дельфином Соболем. Чавес получил сразу двух персонажей (обычного и Дарк Чавеса — его темную версию), а Георгий Джикия стал Аджикией.

Ранний вариант Аджикии.
Фото ФК «Динамо»

Не задеты ли чувства красно-белых? Реакцию «СЭ» прокомментировали в пресс-службе «Динамо»: «Не видели никаких обид на «Аджикию», кроме сообщения в одном из Telegram-каналов. В комментариях к этому посту болельщики нашего соперника в основном просят автора открыть форточку из-за духоты. Но критика, разные мнения — это в любом случае нормально; мы рады, что блогеры репостят и обсуждают ролик «Динамо». На наш взгляд, шутка про Аджикию — корректная и безобидная, не задевает наших соперников по дерби и болельщиков».

Среди героев появился даже Захарян — правда, с ироничной подписью: «Данный персонаж недоступен в вашем регионе». Наиль Умяров же превратился в ящера Умяро (намек на «длинный язык» после истории с пенальти Фомина в финале Кубка). Есть среди бойцов и тот, которого с ходу распознать тяжело, — два персонажа по прозвищу Горо (четырехрукий герой игры Mortal Kombat). Это — отсылка к Максименко и Селихову, которые постоянно сменяют друг друга в воротах «Спартака».

Федор Смолов не&nbsp;забил пенальти в&nbsp;матче Кубка против &laquo;Краснодара&raquo;.. Роскошный «Спартак», ремейк Смолова из 2018-го, возвращение Писарского. Сюжеты Кубка идеально дополняют РПЛ

Завершается видео такой цитатой: «В этой игре будет все — немыслимые приемы, удивительные сейвы, опаснейшие атаки, пеналити (отсылка к фаталити, красочное завершение боя в MK. — Прим. «СЭ») и море крови... В смысле эмоций, море эмоций».

Примечательно, что большая часть работы была выполнена с помощью нейросетей. От образов бойцов-футболистов и до ретрофотографий. Так, например, нейросеть видит дерби в 1940-е годы в атмосфере Mortal Kombat:

Фото ФК «Динамо»
Фото ФК «Динамо»

«Мы ожидаем, что ролик позволит собрать как можно больше зрителей на лучшем стадионе Москвы и создаст атмосферу в хорошем смысле настоящей битвы вокруг матча. Кажется, это и есть одна из наших совместных задач — делать российский футбол более обсуждаемым, интригующим и посещаемым», — заявили «СЭ» в пресс-службе «Динамо».

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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