Борьба между «Спартаком» и «Динамо», сенсационное лидерство «Балтики». Расклады перед предпоследним туром групп Кубка России

Кто фаворит Пути РПЛ, а кому, скорее всего, предстоит Путь регионов.

Осенью клубы РПЛ играют классический групповой турнир, остальные идут по так называемому Пути регионов в своей сетке плей-офф.

В весенней части Кубка продолжат выступление 16 команд. По две лучшие из каждой группы стартуют в плей-офф Пути РПЛ, четыре с третьих мест вместе с четырьмя оставшимися из более низших лиг — в плей-офф Пути регионов. Они будут играть параллельно с февраля по май, но теперь с пересечением между собой.

В Пути РПЛ все стадии с 1/4 финала будут состоять из двух матчей, в Пути регионов — из двух раундов. Клубы премьер-лиги в случае вылета из своей верхней сетки будут получать второй шанс в нижней (за исключением финала Пути РПЛ). И один из них все равно может дойти до финала Кубка в «Лужниках».

После четырех туров место в верхней части сетки гарантировал себе только безупречный «Спартак», тогда как шансов на продолжение борьбы не лишился никто — даже набравший всего два очка «Пари НН».

Группа А

Оба участника четвертьфиналов Пути РПЛ от группы А могут стать известны уже сегодня. Случится это, если «Оренбург» и ЦСКА одержат гостевые победы. В таком случае в ноябре паре лидеров останется разыграть первое-второе места, а «Сочи» и «Факелу» — определить одного из четырех неудачников группового турнира. Зато два хозяйских успеха могут привести к уникальному итогу, при котором у всех четырех команд будет по девять очков.

Группа B

В группе В также ни одна команда не гарантировала себе попадание в плей-офф, но и шансы на кубковую весну никто не потерял. Лучше всего дела обстоят у «Ростова», которому для выхода точно хватит одного очка. Команда Валерия Карпина покинет турнир, если дважды уступит в основное время, а «Рубин» наберет пять или шесть очков.

Две неудачи станут фатальными и для «Локо», но только в том случае, если «Урал» обыграет «Ростов» и поделится очками с «Рубином». Для казанцев погоня за Кубком может закончиться уже сегодня. Произойдет это в случае поражения от «шмелей» в основное время при условии набора железнодорожниками хотя бы одного очка.

Группа С

«Балтика» и «Зенит» точно продолжат кубковый турнир, но могут оказаться как в Пути РПЛ, так и в Пути регионов. Калининградцы отправятся в нижнюю сетку, если:

— дважды проиграют в основное время, а «Ахмат» наберет три очка с «Крыльями Советов»;

— дважды проиграют в основное время, «Крылья Советов» наберут шесть очков и превзойдут команду Сергея Игнашевича по разности мячей.

«Зенит» станет третьим, если:

— дважды проиграет в основное время, а «Ахмат» наберет более четырех очков;

— дважды проиграет в основное время, а «Крылья Советов» не потеряют очков;

— наберет одно очко, а «Ахмат» дважды победит в основное время.

Сегодняшняя победа питерцев в серии пенальти практически гарантирует двум северо-западным клубам продолжение борьбы в Пути РПЛ. Грозненцы же завтра могут отцепить от кубковой гонки «Крылья». Для этого команде Мирослава Ромащенко нужно будет набрать три очка.

Группа D

«Спартак» после выездной победы над «Пари НН» гарантировал себе выход в плей-офф пути РПЛ Кубка России с первого места.

Фаворитом в борьбе за второе место остается «Динамо», которое превосходит «Краснодар» по важнейшему из дополнительных показателей — очкам в очных встречах (бело-голубые победили дома и уступили по пенальти на выезде). «Быкам», чтобы стать вторыми, нужно набрать больше очков, чем команда Марцела Лички, и не пропустить еще сохраняющий шансы на проход «Пари НН».

Волжане подвинут обоих конкурентов в случае двух побед. Причем выигрыши в основное время при большинстве раскладов гарантируют команде Сергея Юрана выход в плей-офф вне зависимости от результатов соперников. А вот два успеха в серии пенальти заставят ждать помощи в виде двух побед в основное время от «Спартака».