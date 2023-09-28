Больше без медиафутбола в Кубке России. Лидер 2DROTS удалился и не оставил команде шансов против «Химок»

Вратарь Сычев пропустил странный гол и отбил третий пенальти подряд.

1/32 финала Пути регионов FONBET Кубка России — исторический этап для 2DROTS. «Самураи» первыми из медийных команд забрались так высоко и получили в соперники по-настоящему профессиональный клуб — «Химки» Талалаева. Впрочем, если для «дротов» это был гигантский успех, то для Андрея Викторовича скорее напротив — еще вчера он бился с клубами РПЛ, а теперь вынужден был играть против медиафутбольной команды.

Отношения к этому событию тренер особо не скрывал — вот что он сказал сразу после жеребьевки: «К результатам жеребьевки отнесся спокойно. Сообщили после тренировки. А что, как-то должен был отнестись по-особому? Нам все равно, на кого мы попали. У нас будут играть ребята, которые в сезоне получают меньше игровой практики. Мы уважаем своих футболистов и уже заранее об этом им сказали».

Тренер «Химок» также ответил перед матчем, будет ли для него катастрофой поражение от любителей: «Давайте сразу поправим, катастрофа — это такое большое слово. Конечно, у нас есть желание пройти как можно дальше... Первый шаг у нас сегодня, его будет делать состав смешанный. К сопернику относимся с уважением, но не стал бы называть их любителями. Команда тренируется четыре раза в неделю, имеет такие условия, имеет такие зарплаты, имеет таких футболистов...»

Отношение 2DROTS к одному из важнейших матчей в своей истории представить просто, а вот Талалаев действительно не обманул. Как и обещал, выпустил смешанный состав (в воротах — Митрюшкин, в нападении — Садыгов, лидер команды Хосонов остался в запасе). Тренер хозяев Кузнецов ожидаемо сделал ставку на сильнейших — в том числе на Ослоновского, одного из лучших нападающих в медиафутболе Гаучо и легендарного вратаря Сычева.

Матч начался при полном доминировании 2DROTS на трибунах («Москвич» был полностью забит фанатами «самураев»), но с противоположным результатом на поле. «Химки» сразу же забрали инициативу, а Гаучо (на которого у 2D был особый расчет) на 1-й минуте получил желтую карточку — опасно задрал ногу в игре против Терехова и тем самым поставил свою команду в уязвимое положение.

«Дротсы» особо не подходили к воротам Митрюшкина, больше играя от обороны, — и зря, поскольку концентрацию они быстро потеряли. Уже на 14-й минуте счет был открыт — нападающий «Химок» Панченко воспользовался задумчивостью защитников и катнул мимо вратаря. Сычев грубо ошибся, никак не отреагировав на медленно плывущий мимо него мяч и лишь проводив его взглядом. Игрокам 2DROTS оставалось только удивляться — настолько досадно они пропустили. А вот Андрей Талалаев решил сыграть по новым правилам — прямо в камеру с невозмутимым видом пальцами показал «1:0».

Жест Андрея Талалаева. Фото Скриншот трансляции

На 22-й минуте Гаучо, висевший на предупреждении, получил вторую желтую за то, что чуть не въехал в опорную ногу футболисту «Химок» Скворцову. Судья нападающего не пожалел и выгнал с поля. 2DROTS остались без одного из главных своих игроков — впрочем, Гаучо не растерялся и отправился на трибуны заряжать кричалки с фанатами.

Если и до удаления «дротам» было тяжело, то после стало совсем плохо. Конечно, они пробовали еще выбегать в атаку, но вдесятером и без одного из главных нападающих делать это стало практически невозможно — команда Талалаева окончательно начала рулить игрой. На 45-й минуте Панченко зарядил по воротам и попал в руку защитнику «самураев», за что после просмотра видео судья поставил в ворота Сычева пенальти.

Совсем бессмысленным мог стать второй тайм, но голкипер 2DROTS — известный убийца 11-метровых. Сычев до встречи с «Химками» потащил два пенальти подряд (против «Динамо» Киров в Кубке и «Чисто Питера» в медиалиге) и без проблем парировал удар Магомедова, сохранив для своей команды шансы отыграться во втором тайме.

Чтобы хозяева поля не слишком окрылились, сразу после перерыва Талалаев выпустил на поле Хетага Хосонова и Данила Степанова. «Дротсы» не стали менять игроков, и зря — вновь химчане придавили медиафутбольную команду и на 63-й минуте удвоили преимущество — Нетфуллин забил с рикошетом от защитника.

Дальше игра пошла чуть поживее, «самураи» начали понемногу приближаться к воротам Митрюшкина, но не больше — все равно им чаще приходилось отбиваться от проходов Панченко и навесов Хосонова. Вдесятером отыграть два мяча — очень непростая задача, и 2DROTS с ней не справились.

Несмотря на обидный результат, для 2DROTS и медиафутбола это было хорошее приключение. «Самураи» добрались дальше всех среди медийных команд — не повезло только наткнуться на команду Талалаева. Андрею Викторовичу же теперь предстоит продолжить борьбу за путевку в РПЛ — и за 1/8 финала Пути регионов Кубка России.